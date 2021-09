أسعار جيلي اوكافانجو 2022 في السعودية Geely Okavango

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت جيلي أوكافانجو 2022 رسمياً بأسواق المملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري شركة الوعلان للتجارة، وهي أكبر سيارة تقدمها صانعة السيارات الصينية حالياً والتي تُنافس في فئة الاس يو في متوسطة الحجم، حيث تتوفر بـ 7 مقاعد وتُنافس موديلات مثل تويوتا فورتشنر وهيونداي سنتافيه، واليوم سنتعرف على أسعارها ومواصفاتها عند الوكيل.

الاسعار والضمان

تتوفر جيلي اوكافانجو بعدة فئات تبدأ أسعارها من 87,000 ريال وتصل إلى 103,000 ريال شامل الضريبة، وتأتي بضمان 5 سنوات أو 150,000 كم وصيانة مجانية لمدة عام أو 20,000 كم.

المحرك والأداء

تستمد السيارة قوتها من محرك حقن مباشر توربو تم تطويره بالتعاون مع فولفو للاستخدام العالمي، والذي يولد قوة 174 حصان و255 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويحصل المحرك على مساعدة كهربائية من محرك 48V الكهربائي والذي يولد قوة تبلغ 188 حصان و300 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، والذي تمتع بسرعة نقلة تبلغ 0.2 ثانية، مع كفاءة نقل تصل إلى 97%، وقام بتحسين استهلاك الوقود بنسبة 20%، وتأتي بنظام دفع أمامي وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س، وتبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر، بمعدل استهلاك 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

الخارجية

تتمتع السيارة بتصميم خارجي قوي، حيث تم تحصل على خطوط هيكل مستوحاة من الفضاء، ويحتضن التصميم الأسلوب الصناعي الحديث، فمن الأمام، تحصل على شبك بمظهر عصري مستوحى من تصاميم جيلي الكلاسيكية، كما تحصل على رف سقف مزدوج المسار يضيف إحساساً بالديناميكية، كما يتميز هيكلها بتصميمه الانسيابي المقاوم للرياح.

في حين أن المصابيح الأمامية الأنيقة والمصابيح الخلفية تعكس أناقة السيارة حيث تحصل على مصابيح ليد ADB Matrix أمامية والتي تتعاون مع الكاميرا الأمامية لمسح ظروف الطريق أمام السيارة بسرعة 50 مرة في الثانية، مع مساعد الضوء العالي، ففي حالة عدم وجود مركبة على الجانب الآخر، سيتم تشغيل الضوء العالي، وعندما تكون هناك مركبة على الجانب الآخر، سيتم تعديل لوحة حجب الضوء في المصباح الأمامي لحجب جزء من الشعاع العالي لمنع الإبهار.

كما تتميز بمصابيح نهارية ليد ذو حافة حادة ومصابيح ضباب بمخلب ماسي، ومن الجانب، يُمكنك رؤية المرايا الجانبية مع إشارة الانعطاف، والتي يُمكن تعديلها وطيها كهربائياً، كما يتم طيها آلياً عند إطفاء المحرك، وتتميز بالتدفئة لإزالة الضباب وتحمل واحدة من كاميرات الرؤية المحيطية بالسيارة، وتتوفر أيضاً بجنوط ألومنيوم خماسية الأذرع بطلاء معدني مضاد للتآكل باللون الفضي والرمادي.

تأتي السيارة أيضاً بمستشعر مطر لتشغيل الممسحة فور تساقطه، وهي أكثر ذكاءً وأسهل في الضبط وأفضل للقيادة الآمنة، حيث يُمكنها ضبط سرعة المسح وفقاً لشدة هطول الأمطار، وتحصل على باب خلفي كهربائي ذكي يُمكن فتحه تلقائياً دون استخدام اليدين، وتوفر السيارة مساحة تخزين عالية الكفاءة، حيث تبلغ كفاءة المساحة 69% أعلى بـ 4% من تويوتا هايلاندر، وأعلى من المتوسط العام بـ 6-8% في هذا القطاع، وتبلغ مساحة التخزين خلف الصف الثالث 257 لتر، وبطي مقاعد الصف الثالث تصبح 1,200 لتر، وبطي مقاعد الصفين الثاني والثالث تصبح المساحة 2,050 لتر، لتوفر أقصى درجات التنوع في الرحلات ونقل الأغراض.

وبالنسبة لأبعاد السيارة فهي كالتالي:

الطول 4835 مم

العرض 1900 مم

الارتفاع 1780 مم

طول قاعدة العجلات 2815 مم

وزن السيارة: 1610/1659 كجم

سعة صندوق الأمتعة: 257-2050 لتر

الداخلية

من الداخل، تتمتع السيارة بلوحة قيادة واسعة مما يعطينا شعوراً بالرحابة، وتم تغطية الكونسول الوسطي وألواح الأبواب وغيرها من الأماكن التي يسهل الوصول إليها بمواد جلدية عالية الجودة، مع خياطة ماسية ثلاثية الأبعاد، وتتوفر بـ 42 مساحة تخزين متنوعة في المقصورة على ألواح الأبواب والجدران الجانبية للصف الثالث وغيرها من المناطق.

وتأتي السيارة بمساحة واسعة للثلاثة صفوف لتحمل السيارة 7 رُكاب بسهولة، وتتميز السيارة بمقعد بتصميم مريح يُناسب وضعية جلوس الراكب، حيث تتكون اسفنجة المقعد من ثلاث طبقات تتوافق مع وسادة زنبركية عالية الأداء كما تم استخدام مواد رغوية ذات كثافة وصلابة عالية للطبقة السفلية.

وتتوفر بفتحة سقف بانورامية مقاس 60 بوصة مع إمكانية فتحها بالكامل أو فتحها ووضع مظلة شمسية، كما تم استخدام الزجاج المُقسى لتوفير أفضل درجات السلامة، ومستشعر هطول الأمطار المزود بوظيفة الإغلاق التلقائي، بالإضافة إلى ميزة إغلاق السقف تلقائياً عند قفل السيارة.

كما تتميز بشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة ال سي دي بمسافة رؤية 740 مم يُمكن الاختيار من بين 3 أوضاع للقيادة، والتحكم بالموسيقى وغيرها من المعلومات لعدم تشتيت أعين السائق عن الطريق، وتتميز أيضاً بشاشة نظام ترفيهي مقاس 10.25 بوصة عالية الدقة مضادة للانعكاس، وتدعم الشاشة 256 لوناً وتعمل باللمس.

وتأتي السيارة بميزة فتح السيارة وتشغيلها دون إخراج المفتاح مع نطاق استشعار يبلغ 1.2 متر، ويُمكن تشغيل السيارة عن بعد بالمفتاح عن بعد 20 متراً، وتتميز أيضاً بمكيف ذكي ثلاثي المناطق مع وظائف تبريد قوية حيث يقوم بإنزال الحرارة من 35 درجة إلى 26 درجة في ثلاث دقائق، بالإضافة إلى وظيفة توزيع الهواء الذكية لمنع الضباب على الزجاج الأمامي.

وبالنسبة لهدوء المقصورة، فقد اهتمت جيلي بتوفير 121 ميزة كتم صوت، وذلك لخفض الضوضاء، حيث تم تحسين موضع التعليق وموضع المحرك لتقليل الاهتزازات والضوضاء، كما تم تصميم ريشة مروحة التبريد للتقليل من الضوضاء، كما تم إضافة أجزاء عازلة في خزان الوقود وأنبوب الوقود لتقليل ضوضاء مضخة الوقود، بالإضافة إلى نظام كاتم صوت العادم، وغيرها الكثير.

تقنيات السلامة ومساعدة السائق

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام رؤية بانورامية 360 درجة

قطر دوران مرن يبلغ 5.3 متر

مكابح الانتظار الإلكترونية EPB

مساعد صعود التل + مساعد النزول من التل HDC + HHC

هيكل قفصي من الفولاذ عالي القوة

4 وسائد هوائية + وسادتين هوائيتين ستائرية

حماية متعددة لركاب

فلتر هواء CN95 للمقصورة

كما حصلت السيارة على نظام الثبات الإلكتروني الجديد من بوش إصدار 9.3، والذي يضم 13 وظيفة مختلفة مع مستشعر ضغط رقمي جديد كلياً ومُعالج رباعي الأنوية عالي الأداء، وتقنية جديدة للتحكم في المحرك، وغيرها الكثير، ويوفر النظام فرملة أسرع ومسافة فرملة أقصر وحماية شاملة، وتشتمل المميزات الملحقة على فرامل الطوارئ، وميزة الانطلاق والكبح على الطرق المبللة والمغطاة بالثلوج، والانطلاق في المنحنيات، والانطلاق على الطرق الجبلية وغيرها لتقليل جميع احتمالات وقوع الحوادث.

وتشتمل مميزات نظام بوش الجديد على:

ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق)

EBD (نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني)

CBC (نظام التحكم في الفرامل عند المنعطفات)

HHC (نظام المساعدة في صعود المنحدرات)

VDC (نظام التحكم في ثبات السيارة)

TCS (نظام التحكم في الجر)

RMI (مانع الانقلاب)

مساعد الفرامل الهيدروليكي HBA

HDC (التحكم في الهبوط على المنحدرات)

الفرامل الديناميكية

الضبط التلقائي للوحة الاحتكاك

