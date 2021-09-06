أقوى 9 سيارات خارقة في الأسواق.. أستون مارتن تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحرك V12 الخارق من مختلف الماركات.

وجمع موقع "توب جير" قائمة، ضمت 9 سيارات تعد الأبرز من بين الموديلات المطروحة حديثا بهذا المحرك للعام الجاري.

وتصدر القائمة طراز أستون مارتن DBS Superleggera، و طرح بمحرك V12 بسعة 5.2 لتر توربيني مزدوج.





من أستون مارتن ايضا، ضمت القائمة طراز Aston Martin DB11، الذي يعد من أقوى الموديلات العاملة بمحرك v12 وطرحت خلال عام 2021 الجاري، ويتوفر محركها بسعة 5.2 لتر.





ومن ماركة بي إم دبليو ضمت القائمة، طراز BMW M760i xDrive ضمن أقوى السيارات المطروحة حديثا بمحرك V12، بسعة 6.6 لتر، وينتج قوة 600 حصان.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة طراز Ferrari 812 الذي طرح بأحد أقوى المحركات الـ V12 بالأسواق، وينتج قوة 789 حصانا.





ومن ماركة لامبورجيني ضمت القائمة، طراز Lamborghini Aventador S، الذي يتوفر باحد أقوى المحركات الـ V12 بسعة 6.5 لتر ينتج قوة 700 حصان.





وطراز مرسيدس Mercedes-Maybach S-Class، كان أيضا من ضمن أقوى السيارات العاملة بمحرك V12 وأبرزها من موديلات 2021.





ثم طراز Rolls-Royce Cullinan الذي طرح بمحرك V12 بنسخته الأحدث، بسعة 6.75 لتر.





ثم طراز Rolls-Royce Phantom الذي طرح بمحرك V12 بنسخته الأحدث، بسعة 6.7 لتر.





من بعده ضمت القائمة أيضا من ماركة رولز رويس، طراز Rolls-Royce Ghost الفخم، الذي طرح بمحرك V12 بنسخته الأحدث، بسعة 6.75 لتر.





واختتم الموقع القائمة بطراز Rolls-Royce Wraith الفخم، الذي طرح بمحرك V12 بنسخته الأحدث، بسعة 6.75 لتر.



