بورش تكشف عن أحدث طراز من "تايكان" بخاصية الركن الذاتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بورش عن النسخة الأحدث لعام 2022 من طرازها الكهربائي المتميز "تايكان"، والتي ستطرح بمميزات متنوعة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة الجديدة من الطراز، والتي يتوفر منها ،تايكان التقليدية، والفئة الأعلى تايكان "كروس توريزمو".

وستحظى نسخة 2022 من طراز تايكان توريزمو بعدد من القدرات التقنية الحديثة، للمرة الأولى تشمل خاصية الركن الذاتي، ونظام التشغيل الذكي "أندرويد أوتو" بشاشة التحكم الوسطى داخل السيارة.









كما تضيف بورش للطراز الكهربائي، خاصية الإعداد المسبق للبطارية تمهد بها لعملية الشحن عبر تدفئتها حتى تتم عملية إعادة شحن البطارية في وقت أقل.









ومن المميزات التي تضاف حديثا لطراز بورش تايكان 2022، عدد أكبر من اختيارات الألوان.



