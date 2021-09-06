أهم سيارات "تويوتا" عبر التاريخ.. موديلات لا تنسى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة تويوتا اليابانية عبر تاريخها موديلات استثنائية كانت علامات فارقة بالنسبة لمسيرتها بين كبرى شركات صناعة السيارات في العالم.

وسلط موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات الضوء على الأشهر والأبرز من سيارات تويوتا عبر تاريخها الحافل، وفي المقدمة جاء طراز "سوبرا" أحد أهم السيارات الرياضية على الإطلاق.





وطراز تويوتا كورولا، الذي بيعت منه حتى الآن مايزيد عن 45 مليون نسخة منذ طرحه للمرة الأولى، ويعتبر الطراز الأول في أسواق العديد من الدول.





وفي عالم سيارات SUV كبيرة الحجم، تملك سيارة تويوتا لاند كروزر الهيمنة عبر تاريخ الماركة، كأهم موديل طرحته بهذه الفئة والأكثر نجاحا.





وبين الشاحنات، كانت من أهم شاحنات تويوتا طراز Hilux، التي أثبتت جدارتها على مدار سنوات طرحها، بمختلف الأجيال.





وفي عالم الأناقة الرياضية، كان لـ تويوتا حضورا قويا حين قدمت في عام 1967 طراز 2000GT، وكان من أهم السيارات التي قدمتها عبر تاريخها.





وفي عام 1997، صنعت تويوتا التاريخ بطرح أول موديل هجين من صنعها، وأول موديل هجين يحقق نجاح دولي على نطاق واسع، هو طراز "بيريوس".





من أهم سيارات الماركة أيضا، الطراز الرسمي لإمبراطور اليابان على مدار عقود، هو طراز Century الفاره.





ضمن القائمة، جاء أيضا طراز RAV4، وهو من أهم السيارات التي طرحتها تويوتا ضمن فئة SUV، وقدم للمرة الأولى عام 1994 للأسواق.





من الموديلات الرياضية أيضا التي كتبت لتويوتا النجاح، طراز MR2، الذي توفر بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر.





في ختام القائمة، جاء ضمن أهم سيارات تويوتا، طراز Celica الرياضي الذي حقق نجاحات عدة في سباقات رالي.



