مرسيدس G-Class 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن جي كلاس موديل 2022 في ميونخ بعد يوم من تدشين النسخة الاختبارية الكهربائية.. ويأتي موديل 2022 بمزايا قياسية محدثة لجميع فئات جي كلاس، وتحديثات أخرى خارجية وداخلية واكسسوارات جديدة.

وتهدف الاكسسوارات الجديدة تحت الحزمة الجمالية المسماة “الخط الاحترافي” لتعزيز الطابع الوعر الشرس للسيارة، بتحديثات جمالية للمقدمة والخلفية وإطارات 18 إنش جديدة وإطارات جديدة أكبر حجماً.

وتشمل الاكسسوارات الأخرى حزمة سقف خاصة لتنصيب خيمة فوق سقف السيارة وتحويل الجي كلاس كلاس إلى مركبة تخييم عظيمة.

وحصلت جي كلاس على خيارات إضافية تشمل نوافذ داكنة وإضاءة محيطية بـ 64 لون مختلف بدلاً من 8 لون مسبقاً، والمزيد من الألوان المتوفرة للخارجية والداخلية.