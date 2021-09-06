"مالتي فان" من فولكسفاجن.. مواصفات وسعر T7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فولكسفاجن عن إطلاق المالتي فانT7 الجديدة بحلول منتصف تشرين ثان/نوفمبر القادم.

ووفق ما أعلنته فولكسفاجن فإن سعر T7 يبدأ من 44 ألفا و839 يورو.

مواصفات فولكسفاجن T7

وأوضحت فولكسفاجن الألمانية أن المالتي فان T7 الجديدة تأتي في جيلها السابع بطول 5.17 متر أو 4.97 متر.

كما تقف على قاعدة عجلات بطول 3.12 سم، في حين تتراوح سعة الحمولة من 469 إلى 4053 لترا.

وتوفر المالتي فان T7 الجديدة المزيد من الراحة وتجهيزات حديثة، مع قمرة رقمية ونظام الملتيميديا المتصل بشبكة الإنترنت.

كما أنها تتمتع بجميع الأنظمة المساعدة، التي يمكن أن توفر لقائدها المساعدة والراحة والسلامة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر المالتي فان T7 الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 100 كيلووات/136 حصانا إلى 160 كيلوواتا/218 حصانا.