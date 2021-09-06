باقة سيارات رياضية تصلح للاستخدام اليومي.. محركات في أمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يصلح عدد من السيارات للقيادة اليومية خوفا على محركها من التلف، خاصة وإن كانت من السيارات عالية الأداء المعقدة في محركها.

ورغم ذلك تتوفر مجموعة من السيارات الرياضية التي تمثل وسيلة تنقل يومية دون خوف، ويعتمد على أدائها المميز على المدى البعيد، وقد جمعها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن هذه القائمة.

جاءت في مقدمة القائمة، من السيارات الرياضية المثالية للاستخدام اليومي، طراز مازدا Mazda Miata، والذي يتوفر بمحرك بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 129 حصانا.





والطراز الرياضي ضمن فئة هاتشباك من فورد، طراز Ford Focus ST، يعتبر من السيارات الرياضية المثالية للقيادة اليومية، ويعمل بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 252 حصانا، بعزم دوران 270 لفة/قدم.





من فورد ايضا، ضمت القائمة، طراز Ford Mustang، كأحد أفضل السيارات الرياضية للقيادة اليومية، ويعمل بمحرك V6، ينتج قوة 310 أحصنة بعزم دوران 350 لفة/قدم.





من بعده، ضمت القائمة طراز Subaru BRZ، الذي توفر بمحرك بسعة 2.4 لتر رباعي الاسطوانات، وينتج قوة 200 حصان، مع ناقل سرعة يدوي ذو 6 سرعات.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة، من السيارات الرياضية المميزة للقيادة اليومية، طراز BMW Z4 الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 255 حصانا، بسعة 2.0 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولكسفاجن GTI ضمن أبرز السيارات الرياضية الهاتش باك، المثالية للاستخدام اليومي، ويعمل بمحرك ينتج قوة 241 حصانا، بعزم دوران 273 لفة/قدم.





من بي إم دبليو جاء طراز آخر ضمن القائمة، هو طراز BMW M2 بين ابرز السيارات الرياضية المناسبة للاستخدام اليومي، ويتوفر بمحرك بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 360 حصانا.



