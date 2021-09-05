موجز ”الخليج 365” للسيارات.. عودة بولو وأسرع طرازات مازدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها POLO GTI، والذي يأتي مزودا بالعديد من التجهيزات والتحسينات على نظام الدفع.

كشفت شركة كيا النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Sportage، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

في صناعة السيارات الرياضية وفائقة الأداء، يتطلع عشاق هذا النوع للموديلات التي تتوفر بخيار الطرح بجناحات خلفية ضمن الكماليات.

عرفت ميتسوبيشي ضمن الماركات الرائدة في صناعة السيارات عالية الأداء في اليابان على مدار عقود.

عبر تاريخها الحافل، قدمت ماركة مازدا مجموعة سيارات رياضية بمعدل عالي من التسارع، ومن مختلف الفئات.