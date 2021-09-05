مرسيدس جي كلاس الكهربائية الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كما وعدت مرسيدس، كشفت العلامة عن نسخة اختبارية لجي كلاس الكهربائية في معرض ميونخ للسيارات مع التأكيد مجدداً على موعد طرح الموديل الإنتاجي النهائي في 2024.

كما أكدت مرسيدس على تسمية السيارة بـ “EQG” مع الاحتفاظ بالتصميم الصندوقي الأيقوني المميز لجي كلاس مع إضافة عناصر فريدة مثل الشرائط المضيئة والشبك الأسود العميق الجديد، بشعار مرسيدس المضيء ولمسات جمالية أخرى لتمييز السيارة الكهربائية.

وتأتي جي كلاس الكهربائية بجنوط ألمنيوم 22 إنش بتصميم حصري، وإضاءة LED على السطح بلون أبيض في الأمام وأحمر في الوراء ونظام تعليق أمامي مستقل ومحور خلفي صلب تم تطويره خصيصًا للمولد الكهربائي.

وستنطلق السيارة بأربعة محركات كهربائية قرب العجلات لتوفير “تجربة قيادة فريدة”، وستقوم مرسيدس باختبارها بشكل مكثف في جبال “شوكل” في مدينة جراتز النمساوية بارتفاع 1445 متر عن سطح البحر لضمان أفضل قدرات ممكنة للقيادة على التضاريس الوعرة قبل طرح الموديل الإنتاجي للـ SUV الأسطورية.