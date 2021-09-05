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لكزس NX 2021 متاحة بعرض 50-50 أو بدون دفعة أولى!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل والتي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.

السيارة المشمولة في العرض

  • لكزس إن إكس 2021

تفاصيل العروض

  • يتوفر عرض تقسيط شهري وبدون دفعة أولى يقدمه السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
  • تتوفر عروض بدفعة أولى 50% ودفعة أخيرة 50% على مدة سنتين من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
  • نسبة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري تبدأ من 5.34%.
  • بالنسبة للبنك الأهلي فيجب على المحول راتبه ألا يقل راتبه عن 8,000 ريال وغير المحول 10,000 ريال والرسوم الإدارية 0%.
  • أما مصرف الراجحي رسومه الإدارية 1 بالمية ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.11 بالمية.
  • تطبق الشروط والأحكام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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