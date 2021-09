مرسيدس EQE 2023 إي كلاس الكهربائية تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن EQE 2023 الجديدة المبنية على موديل E-Class القياسي ولكن بداخلية أكثر رحابة بفضل الانتقال لمنصة كهربائية جديدة مشتركة مع EQS.

ونستمر في عقد المقارنات مع EQS، خاصة في التصميم الخارجي المقتبس منها بشكل واضح، كما وضحت مرسيدس أن إحدى فئات السيارة “350” ستتوفر بقوة 288 حصان وعزم 530 نيوتن متر ومدى 660 كيلومتر لكل شحنة مع الكشف عن باقي الفئات لاحقاً.

وتدعم السيارة الشواحن فائقة السرعة لشحن 250 كيلومتر من البطارية خلال 15 دقيقة فقط، وتشمل مواصفاتها جنوط 19 إنش وسقف بانورامي وشاشة “هايبرسكرين” الجديدة لمرسيدس بحجم غير مسبوق 56 إنش، والمتوفرة بشكل اختياري لـ EQE.

كما تدعم السيارة نظام الملاحة عبر الواقع المعزز والتحديثات عبر الهواء والمزايا الفاخرة المعهودة من مرسيدس مثل تدفئة وتهوية المقاعد ونظام تحكم مناخي بأربع مناطق، كما تأتي بنظام تعليق هوائي متطور.

وحصلت EQE الجديدة على أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لمرسيدس، والتي تشمل راصد النقطة العمياء وحساسات الركن الذاتي ومساعد الكبح ومساعد البقاء في حارة الطريق وغيرهم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin