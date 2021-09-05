مرسيدس مايباخ EQS الاختبارية الكهربائية تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس مايباخ عن أول SUV كهربائية للعلامة الأكثر فخامة، وهي EQS SUV اختبارية مندرجة تحت مجال سيارات EQS الجديدة، وأكدت مرسيدس أن السيارة قريبة جداً من التصميم النهائي.

وتأتي السيارة بتصميم “مايباخ” مألوف ولكن بلمسات أنعم وأكثر رشاقة، كما تدعم الداخلية شاشة هايبرسكرين MBUX الترفيهية العملاقة قياس 56 إنش والممتدة بعرض المقصورة بأكملها، وتشمل 3 شاشات فرعية داخل قطعة واحدة من الزجاج المنحني.

وتشمل عناصر الداخلية الأخرى فتحات هواء كروم مصقولة وزخرفات معدنية متعددة ومقود مسطح من الأسفل والأعلى ولكن ليس بتصميم U الذي رأيناه من تيسلا.

ولم تكشف مرسيدس مايباخ عن مواصفات الأداء أو المدى ولكن نشير إلى أن فئة EQS 580 تولد 516 حصان، وفئة AMG EQS تسجل 649 حصان، ونتوقع أن نسخة مايباخ ستكون في المنتصف بينهم، وسنعلم المزيد أثناء الكشف عن الموديل الإنتاجي لاحقاً هذا العام.

S