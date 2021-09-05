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مازيراتي كواتروبورتيه متاحة بقسط شهري 4,755 ريال ومميزات خاصة!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من وكيل مازيراتي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على مازيراتي كواتروبورتيه.

*للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارة المشمولة في العرض:

  • مازيراتي كواتروبورتيه بقسط شهري 4,755 ريال

مميزات العرض:

  • الأقساط بناءً على مدة 60 شهر بدفعة أولى 15% 
  • دفعة أخيرة 30% بنظام مرن
  • إمكانية جعل الدفعة الأولى 0% مع زيادة بقيمة القسط الشهري
  • 3 سنوات باقة صيانة 
  • 3 سنوات ضمان غير محدود الكيلومترات 
  • 3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

ويتوفر تذكرتين طيران درجة رجال الأعمال مع إقامة ليلتين في منتجع شادن بالعُلا والمواصلات والإفطار والعشاء مجاناً.

الشروط:

  • هذا العرض يسري حتى 30 سبتمبر
  • يشمل ضريبة القيمة المضافة
  • لا يشمل قيمة التأمين 
  • تطبق الشروط والأحكام

صورة السيارة:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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