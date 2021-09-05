خطوات استخدام رافعة السيارة لتبديل الإطار بشكل آمن

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف المزعجة التي قد تواجه السائقين هو انثقاب أو تعرض إطار السيارة للتلف أثناء القيادة مع عدم وجود محل إصلاح إطارات قريب، مما يستدعي قيام قائد السيارة لتغيير هذا الإطار بنفسه.

ولعدم دراية بعض السائقين المبتدئين للطريقة الصحيحة لتغيير إطار السيارة، نقدم لكم خطوات استبدال الإطار بطريقة صحيحة، وبدون التعرض للخطر، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية.

– إيقاف السيارة في مكان آمن، وذلك لاستخدام الرافعة دون التعرض للخطورة من سير السيارات بالطريق، مع التأكد من صلابة الأرضية لدعم ثبات الرافعة.

– تأمين إيقاف السيارة بشكل جيد، حيث يجب غلق المحركة قبل استخدام الرافعة، كما يجب شد فرامل اليد، وغلق جميع أبواب السيارة.

– قبل رفع السيارة يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلة بمقدار نصف دورة، وبعد ذلك يمكن استعمال رافعة السيارة، ويمكن التعرف على المواضع، التي يجب تركيب رافعة السيارة فيها من خلال الاطلاع على دليل تشغيل السيارة.

– توصيل مقبض الرفع بالرافعة بشكل صحيح، وتختلف طريقة توثيق مقابض الرفع باختلاف نوع وطراز الرافعة نفسها، وللتأكد من ذلك ينصح أيضاً بالرجوع لكتيب السيارة.

– لرفع السيارة للأعلى قم بإدارة مقبض الرفع بإتجاه عكس عقارب الساعة بهدوء حتى ترتفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لتغيير الإطار التالف، ثم قم باكمال فك مسامير العجلة.

– بعد الانتهاء من تغيير الإطار اربط المسامير ولكن ليس بإحكام، وذلك بشكل متقابل، ثم يتم إنزال الإطار على الأرض، ثم يتم استكمال ربط المسامير بإحكام.

– في النهاية يجب ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كلم ومراجعة ضغط هواء الإطارات مرة أخرى.