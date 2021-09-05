نيسان اكس تريل 2021 احصل عليها بضمان 1 مليون كيلومتر وأكثر! “عروض العودة للمدارس”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، بداية ولا أروع للعام الدراسى الجديد مع العروض الحصرية على سيارات نيسان 2021.. لا تفوتك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان اكس تريل موديل 2021

مميزات العرض:

ضمان ممدد ( 1,000,000 كم أو 7 سنوات )



زيت محرك مجانى ( 250,000 كم أو 7 سنوات )

خصم %30 على قطع الغيار ( 250,000 كم أو 5 سنوات )

إسترجاع نقدى حتى 5000 ريال

الشروط والأحكام: