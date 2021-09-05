اخبار السيارات

نيسان اكس تريل 2021 احصل عليها بضمان 1 مليون كيلومتر وأكثر! “عروض العودة للمدارس”

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، بداية ولا أروع للعام الدراسى الجديد مع العروض الحصرية على سيارات نيسان 2021.. لا تفوتك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان اكس تريل موديل 2021

مميزات العرض:

  • ضمان ممدد ( 1,000,000 كم أو 7 سنوات )

  •  زيت محرك مجانى ( 250,000 كم أو 7 سنوات )

  • خصم %30 على قطع الغيار ( 250,000 كم أو 5 سنوات )

  • إسترجاع نقدى حتى 5000 ريال

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والاحكام.
  • العرض سارى حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.
  • يختلف قيمة الاسترجاع النقدى من فئة الى أخرى.
  • الضمان الممدد لمدة 7 سنوات كم لا محدود ( الضمان الممدد يسرى بعد الضمان المصنعى لــ4 سنوات كم لا محدود ).
  • الزيت المجانى عند القيام باعمال الصيانة الدورية فى فروع بترومين نيسان فقط وبحد أقصى 125 لتر او 7 سنوات أيهما أقرب ولا يمكن استبداله بقيمة مالية.

صورة العرض:

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا