أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعاني بعض قائدي السيارات من مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، خاصة في السيارات القديمة، وغالباً ما تحدث هذه المشكلة عند القيادة في الزحام داخل المدن، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك.

ويضطر السائقين حينها إلى غلق المكيف كي لا يتعرض المحرك للضرر، على الرغم من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في الصيف، فما هو سبب سبب حدوث هذه المشكلة؟

أجاب الخبراء أن سبب ارتفاع حرارة المحرك في هذه الحالة يرجع إلى أن كمبروسر المكيف يستمد طاقته من المحرك، وفي حال وجود خلل ما في منظومة التبريد يزيد الضغط على المحرك، مما يسبب ارتفاع حرارته عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم أبرز أسباب ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، وهي كالتالي:

– في حال تعرض مروحة التبريد للأعطال نتيجة تلف أحد أجزائها، أو إذا كانت المروحة صغيرة عن الحجم المناسب لتبريد المحرك.

– إذا تعرض الردياتير للانسداد أو تناقص سائل التبريد داخله، حيث أنهما من العوامل الرئيسية لتبريد المحرك.

– في حال تعرض مضخة المياه للخلل أو التلف، حيث أنها المسؤولة عن تحريك سائل التبريد والذي يساعد بدوره على خفض حرارة المحرك.

– إذا تعرض الحساس الخاص بقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك للتلف، حيث سيظهر المستشعر التالف قراءة “ساخنة” سواءً قمت بتشغيل المكيف أم لا.