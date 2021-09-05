“بالفيديو” تعامل أمانة الرياض مع بلاغات السيارات المهملة في الشوارع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة بشأن السيارات المهملة في شوارع المنطقة.

وفي التفاصيل، نشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو بيّنت خلاله كيف تتعامل مع السيارات المهملة بالشوارع، حيث إنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن السيارة، وأكدت الأمانة أنها تقوم باستجابة عاجلة للبلاغات التي ترد إليها وتقوم بوضع الملصقات على السيارة المهملة ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.