عودة بولو.. شاهد مواصفات وأسعار فولكسفاجن POLO GTI

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها POLO GTI، والذي يأتي مزودا بالعديد من التجهيزات والتحسينات على نظام الدفع.

وأوضحت الشركة أن الموديل الرياضي الجديد يظهر بتعديلات تصميمية على المؤخرة والمصابيح الخلفية، وكذلك الكشافات الأمامية العاملة بتقنية Matrix-LED، ويربط بين الكشافين شريط إضاءة نهاري وشريط زخرفي باللون الأبيض.

ويمتاز الموديل الجديد بالأشرطة الحمراء على شبكة المبرد وشكل قرص العسل على فتحات التهوية ولوحات GTI على الرفارف الأمامية والكسوة القماشية بتصميم الكاروه.

وتتمتع السيارة بخدمات نظام الملتيميديا MIB المتصل بشبكة الإنترنت في جيله الجديد، وكذلك القمرة الرقمية Digital Cockpit Pro، كما أن مكيف الهواء الأوتوماتيكي مزود بلوحة لمسية للتحكم بدلا من الطارة الدوارة.

ويزأر بداخل السيارة محرك TSI بقوة 207 أحصنة/320 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 6.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 238 كلم/س.

وأعلنت شركة فولكسفاجن أن السيارة POLO GTI الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 30 ألف و300 يورو.