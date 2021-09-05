مواصفات كيا سبورتاج الجديدة.. ظهرت في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Sportage، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

ويأتي ذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض السيارات IAA MOBILITY 2021 المقام بمدينة ميونخ الألمانية ويستمر حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الجديد يعتمد على اللغة التصميمية الجديدة لشركة كيا من حيث الخطوط الحادة وأنف النمر وشبكة المبرد المسحوبة بعض الشيء، مع كشافات عاملة بتقنية Matrix-LED، وغطاء حيز المحرك بعضلاته المفتولة، ويظهر على سقف السيارة حافة اسبويلر جذابة.

وتزخر المقصورة الداخلية بمقود رياضي مع شاشة قمرة قياس 3ر12 بوصة، وتتولى شاشة لمسية أخرى بنفس القياس إظهار بيانات نظام الملاحة ونظام الملتيميديا.

وتعتمد السيارة على العديد من أنظمة القيادة المساعدة مثل الحفاظ على حارة السير ونظام تحديد السرعة المتوائم ومحذر الزاوية الميتة.

ويتسع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين العادي وPlug-in والمعتدل بتقنية 48 فولت، لتغطي نطاق قوة يمتد من 115 إلى 265 حصانا.