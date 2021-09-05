ما الذي يميز سيارات الأجنحة الخلفية عن غيرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في صناعة السيارات الرياضية وفائقة الأداء، يتطلع عشاق هذا النوع للموديلات التي تتوفر بخيار الطرح بجناحات خلفية ضمن الكماليات.

وذلك لما تقدمه الجناحات الخلفية من اتزان، ودعم لمعدل التسارع للسياراة، غير أن خيار الطرح بجناحات خلفية ليس شائعا بين السيارات فائقة الأداء.

وجمع موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الرياضية التي تطرحها ماركاتها بخيار الجناح الخلفي ضمن الكماليات.

ضمت القائمة، طراز Porsche 911 GT3 Touring من ماركة بورش، والذي يتوفر بخيار الطرح بجناح خلفي ومحرك بقوة 9000 RPM.





من بعده، ضمت القائمة طراز Jaguar XE SV Project 8 Touring من ماركة جاجوار البريطانية، والذي يتوفر أيضا بخيار الطرح بجناح خلفي، ومحرك ينتج قوة 600 حصان، ذو سرعة قصوى تصل لـ 186 ميلا في الساعة.





وطراز Lamborghini Murcielago LP670-4 SV من ماركة لامبورجيني، والذي يطرح بخيار الجناح الخلفي ضمن الكماليات.





ومن لامبورجيني أيضا، ضمت القائمة الطراز الكلاسيكي، Lamborghini Countach الذي كانت تطرحه ماركته بخيار الجناح الخلفي.





وطراز مكلارين الشهير McLaren F1 HDK، جاء أيضا ضمن القائمة، بين أبرز السيارات التي توفرت بخيار الجناح الخلفي، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 241 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة طراز هوندا Honda Civic Type R Sport Line، بين السيارات الهاتشباك الرياضية التي توفرها ماركتها بخيار الجناح الخلفي ضمن الكماليات.





الطراز السابع ضمن القائمة، كان طراز Subaru Impreza WRX Spec D، الذي طرح عام 2006 وكان يتوفر بخيار الطرح بجناح خلفي.





ومن مرسيدس ضمت القائمة طراز Mercedes C63 AMG Black Series الذي طرح بخيار الجناح الخلفي بين الكامليات، وعمل بمحرك V8 بسعة 2.6 لتر.





في ختام القائمة، جاء طراز Koenigsegg Jesko الرياضي الذي توفر ايضا بخيار الطرح بجناح خلفي، وعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 300 ميل في الساعة.



