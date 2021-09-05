أقوى السيارات في تاريخ ميتسوبيشي.. رحلة بالصور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت ميتسوبيشي ضمن الماركات الرائدة في صناعة السيارات عالية الأداء في اليابان على مدار عقود.

وكغيرها من الماركات البارزة، كان لميتسوبيشي مجموعة موديلات عرفت كعلامات فارقة في تاريخها، وكانت أهم السيارات التي طرحتها الماركة اليابانية خلال مسيرتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أهم السيارات التي قدمتها ميتسوبيشي عبر تاريخها، وضمت طراز Lancer 1600 GSR الذي طرح عام 1973 وحقق لميتسوبيشي العديد من النجاحات في مجال سباقات الرالي.





وطراز Galant VR-4 الذي كان أيضا من سيارات ميتسوبيشي عالية الأداء التي شاركت في سباقات الرالي، وعمل بمحرك V6 بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 237 حصانا، بسرعة قصوى تصل لـ 140 ميلا في الساعة.





وضمن فئات كونفرتابل، ضمت القائمة طراز ميتسوبيشي Eclipse الذي اعتبره الموقع من أهم السيارات التي طرحتها الماركة اليابانية عبر تاريخها، وتوفر هذا الطراز بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 210 أحصنة.





وطراز 3000GT VR-4 الرياضي، وكان من أقوى سيارات ميتسوبيشي التي طرحت في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وتوفر بمحرك توربيني مزدوج ينتج قوة 300 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





من بعده، ضمت القائمة طراز Lancer Evolution VI الذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 276 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.





و طراز Lancer Evo X الذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 291 حصانا، بعزم دوران 300 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال أقل من 5 ثواني.



