أسرع سيارات مازدا اليابانية.. هل سياراتك بينها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها الحافل، قدمت ماركة مازدا مجموعة سيارات رياضية بمعدل عالي من التسارع، ومن مختلف الفئات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أسرع مجموعة سيارات طرحتها ماركة مازدا عبر تاريخها، بناء على الوقت التي تستغرقه هذه السيارت في الوصول من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وضمت القائمة طراز Mazda RX-7 Turbo II الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.6 ثانية.





ثم طراز Mazda RX-8 Spirit R الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.





ثم طراز Mazda MX-6 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.2 ثانية.





ثم طراز Mazda Miata Mazdaspeed Mark 2 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.





ثم طراز Mazda Miata موديل 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.





ثم طراز Mazda Mazdaspeed 6 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





ثم طراز Mazda Mazdaspeed 3 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





ثم طراز Mazda RX-7 موديل 1991 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثانية.





ثم طراز Mazda RX-7 Type R موديل 2001 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية.





ثم طراز Mazda RX-7 Spirit R موديل 2001 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية.



