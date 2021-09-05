سيارات رياضية خارقة بناقل سرعة يدوي.. ما سرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من النادر في عالم صناعة السيارات حاليا أن توفر ماركة سيارات مصنعة للسيارات الرياضية خيار طرح مويدلاتها بناقل سرعة يدوي.

غير أن هناك مجموعة متميزة من الماركات التي تحافظ على طرحها لهذا الخيار بين فئات سياراتها الرياضية، لأتباع مدارس القيادة الكلاسيكية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات الرياضية التي ماتزال تطرح بخيار ناقل السرعة اليدوي، والمفاجأة، أن نسخها العاملة بالناقل اليدوي تتمتع بمعدل تسارع أعلى من نسخها العاملة بناقل أوتوماتيكي.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Subaru WRX STI الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.





و طراز Dodge Challenger SRT Hellcat الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.





و طراز Honda Civic Type-R الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية.





و طراز Mini Cooper S الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.9 ثانية.





و طراز Aston Martin Vantage الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.





و طراز Mazda MX-5 Miata الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





و طراز Nissan 370Z الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





و طراز Volkswagon Golf R الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.





و طراز BMW M2 CS الذي تتمتع نسخته العاملة بناقل سرعة يدوي بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.



