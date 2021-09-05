أهمية ثرموستات محرك السيارة وأعراض تلفها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الثرموستات من أبرز الأجزاء الهامة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث تقوم الثرموستات (منظم الحرارة-Thermostat) بدور هام جداً في دورة تبريد السيارة ولاسيما في تنظيم درجة حرارة تشغيل المحرك.

وتتلخص وظيفة الثرموستات في السماح بمرور مياه التبريد إلى خارج محرك السيارة في اتجاه الردياتير، ويتم هذا وفق شرط وهو وصول درجة الحرارة إلى ما بين 80 درجة و 90 درجة، ويتم تبريد المياه في الردياتير ثم تسمح بعودة المياه بعد تبريدها إلى المحرك مرة آخرى.

وفي حال تلف هذا الجزء الهام فإنه يسبب العديد من المشاكل لمحرك السيارة، واليوم نستعرض لكم أبرز علامات تعرض الثرموستات للتلف، لسرعة علاج هذه المشكلة، وهي كالتالي:

– ارتفاع درجة حرارة المحرك عن المعدل الطبيعي بشكل مفاجئ، وتحدث هذه المشكلة نتيجة تلف البوابة التي تسمح بمرور الماء إلى الردياتير لتبريدها، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الماء داخل المحرك.

– انخفاض درجة حرارة المحرك خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، وتحدث هذه المشكلة عند تلف بوابة الثرموستات في الوضع المفتوح من المبرد للمحرك، والذي يسمح للماء البارد بالدخول إلى المحرك بشكل مستمر مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المحرك.

– زيادة استهلاك الوقود، وتحدث هذه المشكلة في حال انخفاض حرارة المحرك والذي يتسبب بدوره في حدوث احتراق غير جيد للوقود.

– زيادة الانبعاثات من المحرك نتيجة عدم الاحتراق الجيد للوقود وعدم ثبات أداء المحرك.