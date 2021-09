لكزس RCF 2022 تحصل على إصدار محدود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن سيارتها الكوبيه ذات البابين آر سي إف موديل 2022 مع بعض التغييرات الطفيفة لكن الملحوظة إلى جانب عودة إصدار فوجي سبيدواي محدود الإنتاج.

سيقتصر الإصدار المحدود على 50 نسخة فقط، ويأتي إصدار العام الجديد حصرياً بلون Electric Surge مع لمسات من الساتان على عكس ألوان Arctic Blast Satin وCloudburst Gray في السابق.

يتبنى الإصدار المحدود أيضاً توفير الوزن، بالإضافة إلى مكابح بريمبو مصنوعة من الكربون والسيراميك، ونظام عادم من التيتانيوم، وقطع عديدة من ألياف الكربون تعزز ديناميكيتها الهوائية، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 97 كم/س في 3.96 ثانية.

من ناحية أخرى، تحمل آر سي إف 2022 العادية معظم سمات الطراز السابق باستثناء جنوط معاد تصميمها مقاس 19 بوصة، كما تحصل أيضاً على حزمة كربونية لتوفير الوزن.

وبالنسبة للقوة، فتستمدها السيارة من محرك V8 سعة 5.0 لتر بتنفس طبيعي بقوة 472 حصان و535 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة رياضي بثمانية سرعات، مع ناقل حركة مباشر رياضي.

وفي الختام، لم يتم الكشف عن أسعار موديل 2022، لكن الشركة قالت أنها ستتوفر عند الوكلاء هذا الشهر، ويُذكر أن موديل 2021 كان يبدأ سعره من 65,975 دولار (247,400 ريال) في حين أن سعر إصدار فوجي موديل 2021 يُباع بسعر 97,200 دولار (364,500 ريال).

