لامبورجيني هوراكان STO مستأجرة تتحطم في حادث “فيديو وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لامبورجيني هوراكان STO هي النسخة النهائية من هوراكان وواحدة من أقوى السيارات الخارقة التي تركز على السباقات، وبالرغم من أن النسخ الأولى منها وصلت إلى أمريكا مؤخراً، إلا أن واحدة مُستأجرة تتعرض لحادث قوي في لاس فيجاس، وذلك بعد أن فقد سائقها السيطرة واصطدم بالرصيف.

تم شراء السيارة ذات الطلاء الرمادي غير اللامع منذ 30 يوماً من قبل شركة التأجير، ولسوء الحظ، لم يكن العميل الذي استأجرها يوم الأحد الماضي قادراً على التحكم في هذا الوحش الجامح وتحطمت على الرصيف على بعد أمتار قليلة من منطقة بناء، ولحسن الحظ، لم تكن هناك سيارات أخرى متورطة في الحادث، ولم يُصب أحد، لكن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة.

كما يُظهر الفيديو، تم تدمير التعليق الخلفي لها تماماً، وإحدى العجلات تظهر عالقة داخل قوس العجلة بزاوية غريبة، والعجلة الأخرى متضررة بشدة، ويبدو أن الواجهة الأمامية المصنوعة بالكامل من ألياف الكربون يجب أن تُستبدل، وفي حين أننا لا نستطيع رؤية ما تحت السيارة، لكننا نتوقع أن الضرر أسفل الهيكل شديد.

من جانبه، قال مدير شركة تأجير السيارات أنه من المستحيل أن يتمكن من توفير سيارة هوراكان STO أخرى بسبب أنها محدودة الإنتاج، ويقول أنه وجد واحدة معروضة للبيع بسعر 620,000 دولار (2.3 مليون ريال)، وهو سعر مرتفع مقارنة بالسعر الأصلي البالغ 327,838 دولار (1.23 مليون ريال)، ومن غير المعروف ما إذا كانت السيارة قابلة للإصلاح أم لا.

وفي الختام، تستمد السيارة قوتها من محرك V10 سعة 5.2 لتر يولد قوة 631 حصان و565 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أن وزنها أقل بـ 43 كجم من هوراكان بيرفورمانتي، كما تحصل STO أيضاً على هيكل معاد تصميمه.