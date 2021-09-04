جريت وول الصينية تشتري مصنع مرسيدس بهذه الدولة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وقعت شركة جريت وول موتور اتفاقية لشراء مصنع مرسيدس في إيراسيمابوليس بالبرازيل، وتتضمن الاتفاقية نقل ملكية أرض الموقع والمباني والآلات وجميع الممتلكات الأخرى.

تأتي هذه الأخبار بعد ثمانية أشهر تقريباً من إعلان مرسيدس أنها ستخفض إنتاج السيارات في البرازيل بسبب انخفاض المبيعات الناجم عن جائحة كورونا.

بعد أن اشترت جريت وول المصنع، فإنها ستقدم مفاهيم الإنتاج المتقدمة ومراقبة الجودة وحماية البيئة وإدارة المعلومات بما يتماشى مع معايير التصنيع العالمية، وسيوفر المصنع 2,000 فرصة عمل ويُغطي 1.2 مليون متر مربع.

تعتزم شركة جريت وول بناء 100,000 سيارة سنوياً في المصنع، ويُذكر أنه في الأشهر السبعة الأولى من 2021، قفزت مبيعات جريت وول بنسبة 176.2%، ويُشكل المصنع البرازيلي الجديد جزءً مهماً في توسعها العالمي بشكل عام وأمريكا الجنوبية بشكل خاص، حيث تخطط الشركة لبيع 4 مليون سيارة على مستوى العالم بحلول 2025.