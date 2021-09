مازيراتي جريكالي تروفيو 2023 الأقوى تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تخطط مازيراتي لتدشين اس يو في جديدة في وقت لاحق من هذا الهام تحمل اسم جريكال والتي ستتوفر بثلاثة فئات إحداها هي تروفيو عالية الأداء، وقد التقطت العدسات التجسسية صوراً لهذا الإصدار للمرة الأولى، وتظهر مشابهة للسيارات الأخرى التي تم التقاط صور تجسسية لها، لكن بالنظر عن كثب ستُلاحظ الاختلافات بينها وبين الآخرين.

تظهر الجنوط بتمويهات قليلة وتصميم مختلف، حيث تبدو أكثر رياضية، كما تحتوي على أقراص مكابح حمراء اللون أكبر حجماً ومثقوبة، والتي لم تظهر في أي من سيارات جريكال الأخرى التي تم التقاط صور لها، كما تحتوي على نظام عادم بتصميم مختلف تُخرج صوتاً أعمق.

لا نعرف بعد المحرك الذي ستعمل به جريكال تروفيو، لكن الشركة لديها الكثير من المحركات المحتملة، حيث تشترك جريكال ألفا روميو ستلفيو كوادريفوجليو في منصة Giorgio، وتستمد ألفا روميو قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو بقوة 505 حصان، ويُتوقع أن تحصل مازيراتي على محرك V6 مزدوج التوربو الجديد سعة 3.0 لتر المستخدم في إم سي 20، والذي يولد قوة 621 حصان.

وفي الختام، ستُنافس مازيراتي جريكال تروفيو سيارات الاس يو في عالية الأداء مثل بورشه مكان GTS، ولا نعلم بعد ما إذا كانت ستنطلق مع جريكال العادية في نوفمبر المقبل، أم ستنطلق في وقت لاحق بعد ذلك.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin