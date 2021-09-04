أسعار السيارات المستعملة في مصر.. كيف تشتري الموديل المناسب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى بعض السيارات المستعملة في مصر باهتمام كبير، من قبل شريحة عريضة من المجتمع نظرا لانخفاض أسعارها.

ترصد ”الخليج 365” متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر للفئة المتوسطة، للموديلات من عام 2015 حتى 2020، والتي يتراوح سعرها بين 90 ألفا و400 ألف جنيه.

شيرى أريزو 5

تتمتع السيارة شيري أريزو 5 بوسائل أمان متعددة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب، وإنذار، وجنوط رياضية.

وينتمي طراز "أريزو 5" لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن "شيري"، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في مدة تستغرق 11.5 ثانية.





ويتراوح سعر السيارة شيري أريزو 5 (Arrizo 5) موديل 2019 مستعملة بين 210 و220 ألف جنيه، بحسب الحالة وعدد الكيلومترات والتي تتراوح بين 50 إلى 100 ألف كيلومتر.

سكودا أوكتافيا Octavia A7

السيارة سكودا أوكتافيا Octavia A7 موديل 2016، تعمل بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندرات، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتمتع بمعايير أمان مثل وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام فرامل EBD، وإنذار، وجنوط رياضية.

وتأتي سكودا أوكتافيا A7 في مصر بمحرك (TSI) 1400 سي سي وشاحن تربو ينتج 140حصانا، وناقل حركة (DSG) 7 سرعات للراحة في الاستخدام.

تبين أن هناك مشاكل مع ناقل الحركة الـ(DSG) في مصر وروسيا والصين أيضاً وتم وقف المحرك الجديد واستخدام المحرك القديم 1600 سي سي والقدرة الحصانية 110 أحصنة.





ويتراوح سعر السيارة سكودا أوكتافيا Octavia A7 المستعملة في مصر بين 300 ألفا و320 ألف جنيه، بحسب عدد الكيلومترات وحالة كل سيارة على حدة.

رينو فلوانس

السيارة رينو فلوانس Fluence، فرنسية الصنع، موديل 2015، تأتي بناقل حركة أوتوماتيك، ومفتاح ذكي، وزر تشغيل المحرك باللمس، ووسائل أمان مثل وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام فرامل EBD، وإنذار، وجنوط رياضية.

وتتميز السيارة بمحرك بنزين 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة، بالإضافة إلى محرك آخر بنفس المواصفات ولكن بقوة 115 حصانا، وتوفرت السيارة في مصر في 5 فئات منها فئة واحدة مانيوال مع أول محرك و4 فئات أوتوماتيك CVT مع المحرك الأقوى، كما توفرت بخزان وقود سعة 60 لترا.





ويتراوح سعر السيارة رينو فلوانس المستعملة في مصر، بين 200 ألفا و212 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعداد الكيلومترات.

شيري تيجو

السيارة شيري تيجو 2 موديل 2018، تعمل بمحرك بقوة 106 أحصنة وعزم 135 نيوتن/متر بواسطة صندوق تروس أتوماتيكي رباعي النسب.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في المتوسط 6,1 لتر لكل 100 كم فضلا عن أنه يمكن الوصول إلى سرعة 160 كم/ساعة كحد أقصى.





ويتراوح سعر السيارة شيري تيجو موديل 2018 مستعملة في مصر، بين 185 ألف و190 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

سيتروين C5

السيارة ستروين C5، موديل 2016، سيدان، وتتوافر السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 156 حصانا لتتحقق عند 6000 لفة في الدقيقة، وتتوافر السيارة بناقل الحركة ستيب ترونيك.

وتتمتع السيارة بأنظمة أمان حساسات أمامية، وسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، حساسات خلفيه ESP، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب.





ويتراوح سعر السيارة ستروين C5 المستعملة في مصر، موديل 2016، بين 240 ألفا و250 ألف جنيه.

بيجو 301

السيارة بيجو 301، موديل 2015، يبلغ سعة الموتور 1600 سي سي، وقوته 115 حصانا، والعزم الأقصى 150 نويتن/ متر.

وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لترا، استهلاك الوقود لكل 100 كم 6.5 لتر.

وتبلغ السرعة القصوى 188كم/ ساعة، ومقاس الجنط 15، وسعة الصندوق الخلفي 506 لترات، الارتفاع عن الأرض 165 مم.





ويتراوح سعر السيارة بيجو 301 المستعملة في مصر، بين 130 و155 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تأتي سيارة لانسر شارك بموتور بكامة علوية مزدوجة من طراز MIVEC بقدرة 1600 سي سي وقوة 117 حصانا.

أما عن أبعاد السيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark فتأتي السيارة بالأبعاد التالية: الطول 4570 مم العرض 1760 مم الارتفاع 1490 مم قاعدة العجلات 2635 مم فيما يبلغ وزنها 1245 كجم وسعة خزان الوقود 59 لترا.





وفيما يتعلق بمتوسط استهلاك الوقود للسيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark فيبلغ 6 لترات / 100 كم أما بالنسبة لناقل الحركة الخاص بالسيارة متسوبيشي لانسر EX السيدان، فهو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

وجاءت ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بالعديد من الكماليات منها باور ستيرينج ونوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزي يمكن التحكم فيه عن بعد وجنوط رياضية ونظام سمعي يحتوي على راديو + مشغل للأقراص المدمجة + مشغل MP3 + مخرج AUX.

ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بها العديد من عناصر الأمان والسلامة، فقد تم تزويدها بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS بالإضافة إلى عدد 2 وسادة هوائية.

ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 المستعملة في مصر، بين 240 ألف جنيه و260 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

شيفروليه كروز 2016 هاي لاين

تتميز كروز 2016 بحملها لمحرك DOHC ذو الأداء العالي، وهو مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي تقريبا (1598 سي سي)، ويعمل بخاصيه حقن الوقود متعدد النقاط، ويتصل المحرك بناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات.

ويستطيع هذا المحرك دفع السياره من الثبات لسرعه 100 كم/ساعه في 13 ثانيه، وبسرعه قصوي 185 كم/ساعه، كما ان متوسط استهلاكه للوقود يبلغ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارة.





وبالنسبة لأنظمه الأمان، فتحمل شيفروليه كروز 2016 العديد منها، مثل أنظمه ABS وESP الخاصة بفرامل السيارة، ونظام حمايه للأطفال، بالإضافة إلى وسادة هوائية للسائق، وتحمل فئه Highline الأعلى من كروز وسادة هوائية إضافية للراكب الأمامي فقط.

وتتميز شيفروليه كروز 2016 بتصميم أنيق وجذاب من الداخل وأيضا من الخارج، وزودتها شيفروليه بواجهه أماميه معدله ومصابيح LED نهاريه، مما منح السياره الشكل الرياضي الأنيق، كما أن كروز 2016 تتميز باتساع حجمها من الداخل بالرغم من أنها من السيارات المدمجه، وهو أمر غير متواجد بكثره في السيارات من هذه الفئه.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه كروز 2016 هاي لاين المستعملة في مصر، ما بين 160 ألفا و185 ألف جنيه بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

بيجو 508 موديل 2016

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2016 بمحرك مطابق لمعايير اليورو 6 THP سعة 1.6 لتر بقوة 163 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبالنسبة لأبعاد السيارة، فإن طولها الإجمالي يبلغ 4.83 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.81 متر بجانب عرض يبلغ 2 متر تقريباً وارتفاع بواقع 1.45 متر.





وعلي صعيد الأمان، فإن السيارة تأتي مجهزة بكاميرا للركن تعمل آلياً عند عودة السيارة للخلف مما يسمح للسائق بالمناورة بسهولة ورؤية ما يوجد خلف السيارة علي الشاشة الكبيرة أمامه.

كما زودت السيارة بنظام لرصد البقع العمياء ونظام للمساعدة علي الركن يعلم السائق بالمسافة بينه وبين السيارات التي أمامه والتي خلفه.

أما الحساسات الأربعة التي تتواجد في الصادمين الأمامي والخلفي فتوفر تفعيل ناجح لنظام رصد البقع العمياء الذي يحذر السائق من السيارات التي تدخل للمناطق العمياء التي لا يراها في مرآة سيارته.

كما يتوفر للسيارة فرامل طوارئ الكترونية ونظام ESP بجانب 6 وسائد هوائية منها 2 في الأمام و2 في الجانبين بالأمام.

ويتراوح سعر السيارة بيجو 508 موديل 2016 المستعملة في مصر ما بين 244 ألف و300 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

نيسان صني موديل 2015

تأتي سيارة نيسان صني سيدان من الهند، ويتم تشغيلها بمحرك سعة 1.5 لتر، مزود بأربع أسطوانات، ومزود بسائل CVT، ويأتي طراز "S" الأساسي، مزودًا بعجلات، من الصلب مقاس 14 بوصة، وستيريو CD / MP3، ومقبس AUX.





ويضيف طراز "SV"، الذي تم تحديده بواسطة مصبغة محيطية بالكروم ومقابض للأبواب، مرايا كهربائية، نوافذ كهرباء أمامية، وإدخال دون مفتاح، مع حزمة راحة اختيارية تضيف مصابيح الضباب، ونوافذ الطاقة الخلفية، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، ومسند الذراع الخلفي المركزي.

ويتراوح سعر السيارة نيسان صني موديل 2015 مستعملة في مصر، ما بين 150 ألفا و162 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2018

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2018 بمحرك 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي (1.6 لتر) يولد قوة 121 حصانا و157 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتتسارع كورولا من 0 إلى 100 كم/س في 11 ثانية.

وتتوفر تويوتا كورولا بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر هوائية لحماية السائق والركاب.

كما توفر نظام مانع إنغلاق المكابح ABS مع توزيع الكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعد BA ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني VSC، إلى جانب وجود نظام مانع إدارة المحرك Immobilizer لحماية السيارة من السرقة.

وتأتي تويوتا كورولا بمصابيح أمامية وخلفية من فئة LED وشبكة أمامية من الكروم اللامع مع مصابيح ضباب أمامية.





توفر أيضاً تويوتا كورولا نظام دخول ذكي بدون مفاتيح مع زر لإدارة المحرك ونظام أوتوماتيكي للتحكم بالطقس بضبط ثنائي المناطق ومستشعرات صف أمامية وخلفية وكاميرا خلفية ومستشعر للأمطار.

ويتراوح سعر تويوتا كورولا موديل 2018 المستعملة في مصر، ما بين 285 ألف جنيه و320 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

هيونداي أكسنت RB SR موديل 2016

ينتمي طراز هيونداي أكسنت RB لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.





وتضم هيونداي أكسنت RB نظام مانع تشغيل المحرك، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومكيف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فاميه خلفي، وريموت كنترول.

وعن سعر السيارة هيونداي أكسنت RB المستعملة في مصر، يتراوح بين 160 و190 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.