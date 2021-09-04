بالصور.. 8 سيارات صنعت المجد على مدار تاريخ "بي إم دبليو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة بي إم دبليو العديد من السيارات الرائعة عبر تاريخها في صناعة السيارات، جعلت منها الماركة الجامعة بين القوة والرفاهية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أهم الموديلات التي طرحتها الماركة البافارية عبر تاريخها، وشملت موديلات فخمة، وسيارات عائلية وأخرى رياضية حققت بها الشركة العديد من الإنجازات.

وضمت القائمة من السيارات التي شكلت علامات فارقة في تاريخ بي إم دبليو، أول الموديلات التي طرحتها الماركة في تاريخها، طراز 3/15 والذي طرح عام 1928، والذي عمل في ذلك الوقت بمحرك بسعة 747 سي سي، ينتج قوة 15 حصانا وتصل سرعته القصوى لـ 75 ميلا في الساعة.





من كلاسيكيات الماركة أيضا، طراز 303 والذي طرحته الشركة الألمانية عام 1933، وعمل بمحرك بسعة 1178 سي سي، ينتج قوة 30 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 56 ميلا في الساعة.





وطراز 507، الذي غيرت به الماركة شكل صناعة السيارات الرياضية في الخميسينيات.

وتوفر من هذا الطراز 252 نسخة فقط، وكانت تصل تكلفته حين طرح لـ 10,500 دولار، وقيمته حاليا 94,500 دولار.





ومن السيارات الرياضية الهامة في تاريخ بي إم دبليو، طراز 3.0 CSL الذي شارك في سباقات رالي الستينيات، وحقق انتصارات في سباقات "لومان 24 ساعة" في السبعينيات.





من بعده، ضمت القائمة طراز M1 الكلاسيكي الشهير، والذي قدمته بي إم دبليو كأول سيارة بمحرك متوسط في تاريخها.





من بعده، ضمت القائمة طراز M3 E30 وكان من أهم السيارات التي طرحتها الماركة الألمانية ضمن فئة M.





من فئة M أيضا، جاء ضمن القائمة طراز M5 E39 الذي طرحته الماركة في التسعينيات ضمن الفئة الخامسة بمحرك V8.





في ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو I8، الكهربائي الهجين، وكان طراز هو الأول من نوعه في تاريخ بي إم دبليو، وصنعت منه إجمالا 20,000 نسخة.



