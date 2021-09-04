بأسعار أقل.. 6 بدائل لـ مرسيدس C300

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت مجموعة من شركات السيارات مجموعة متميزة من الموديلات ،وصفت بأنها تعد بديلا مثاليا لطراز مرسيدس C300 الباهظ الثمن.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات هذه المجموعة من الموديلات التي تعتبر بديلا متميزا لطراز مرسيدس، على صعيد التكلفة والقدرات.

وأشار الموقع في البداية إلى أن طراز مرسيدس C300 يتوفر بمحرك ينتج قوة 255 حصان، بسعة 2.0 لتر ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتبدأ تكلفته من 47,200 ألف دولار.

في حين يتوفر ضمن البدائل المثالية له بالأسواق، طراز BMW Z4 الذي جاء في مطلع القائمة، ويعمل بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 382 حصانا.





وأيضا طراز Audi TTS، جاء كأحد البدائل الاستثنائية لموديل مرسيدس C300، ويتوفر بمحرك قوي ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في أقل من 5 ثواني.





ونسخة الألفية من طراز نيسان Nissan 370Z، التي تتوفر بمحرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3.7 لتر، ينتج قوة 350 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 5 ثواني.





من بي إم دبليو ضمت القائمة طراز آخر هو M2، الذي يعتبر بديل مثالي لموديل مرسيدس C300 كوبيه، وطراز بي إم دبليو M2 يعمل بمحرك سداسي الأطوانات، بسعة 3 لتر، ينتج قوة 405 "احصنة" بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.





ومن ماركة إنفينيتي اليابانية، ضمت القائمة طراز Infiniti Q60، والذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 400 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





واختتم الموقع القائمة، بطراز هيونداي Hyundai Veloster N، عالي الأداء، الذي يتوفر بمحرك قوي بمعدل دوران 1000 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.



