لعشاق الكلاسيكيات.. أشهر السيارات اليابانية عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى صناعة السيارات اليابانية بثقة في الأسواق العالمية،وقدمت تلك الصناعة العديد من الموديلات حققت انتشارا كبيرا.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن هذه القائمة، عن أبرز مجموعة سيارات كلاسيكية فارهة أنتجتها شركات يابانية عبر التاريخ.

ضمت القائمة في مقدمتها طراز Mitsubishi Diamante وكان من أبرز السيارات السيدان الفخمة التي طرحت مطلع الألفية الجديدة.





وضمت القائمة، طراز لكزس Lexus GS 300 الذي كان من أبرز السيارات السيدان الفارهة المطروحة عام 1991، وتوفر بمحركات V6 و V8.





ومن ماركة مازدا، ضمت القائمة، طراز Mazda 929 L الذي توفر في فترة تسعينيات القرن الماضي، ضمن أبرز السيارات السيدان الفخمة، بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 187 حصانا.





طراز آخر من لكزس جاء ضمن القائمة، كان من أبرز السيارات السيدان الفخمة في الثمانينيات من القرن الماضي، هو طراز Lexus LS400 وكان يتوفر بمحرك V8.





ومن تويوتا ضمت القائمة، طراز Toyota Century الفخم، وهو السيارة الرسمية لأمبراطور اليابان وطرح منها العديد من الأجيال بداية من عام 1967.





من بعدها، ضمت القائمة من ماركة نيسان، طراز Nissan Cedric موديل عام 2004، وكان من أبرز السيارات السيدان الفخمة في هذا العام، وعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر.





من بعدها، ضمت القائمة من ماركة ايسوزو، طراز Isuzu Bellel موديل عام 1967، وكان من أبرز السيارات السيدان الفخمة في هذا العام، وعمل بمحرك ديزل.





من بعدها، ضمت القائمة من ماركة نيسان أيضا، طراز Nissan Prince Gloria نسخة الستينيات، وكان من أبرز السيارات السيدان الفخمة في هذه الفترة.





من بعدها، ضمت القائمة من ماركة تويوتا، طراز Toyota Crown موديل عام 1995، وكان من أبرز السيارات السيدان الفخمة في هذا العام.



