تويوتا كورولا ستحصل على فئة GR عالية الأداء وفئة هيدروجينية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ستحصل تويوتا كورولا على فئة GR رياضية في نهاية العام القادم وفق تقرير جديد من مجلة فوربس، والتي نقلت عن مصادر مطلعة استلام السيارة لمحرك 1.6 لتر 3 سلندر تيربو ودفع كلي.

هذا هو نفس المحرك المستخدم في موديل يارس GR الأوروبي بقوة 257 حصان وعزم 360 نيوتن متر، ولكن من المحتمل تحسينه في كورولا ورفع قوته إلى 296 حصان.

كما أشارت مصادر المجلة إلى تطوير تويوتا لنسخ هيدروجينية جديدة لكورولا وبريوس، مزودة بمحرك مبتكر جديد لتويوتا يستخدم الهيدروجين لدعم الاحتراق الداخلي، وهي عملية تضمن إزالة معظم الانبعاثات الكربونية، وهي دلالة على تمسك تويوتا بالتقنيات الهيدروجينية رغم العقبات التي تواجهها، خاصة ضعف البنية التحتية الداعمة لها حول العالم.

ومن المتوقع طرح نسخة بريوس الهيدروجينية في ديسمبر 2022، ونسخة كورولا الهيدروجينية في 2023 في أسواق محددة.