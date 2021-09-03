تعرف على تاريخ شعار الرمح الثلاثي الأيقوني لمازيراتي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الرمح الثلاثي هو رمز تاريخي ثقافي للقوة والحيوية والشجاعة، كما اشتهر في الأساطير الرومانية بكونه صولجان الإله “نيبتون”، إله البحار والأحصنة والسباقات.

من هذه الأسطورة التاريخية انبثقت فكرة استخدام الرمح الثلاثي كشعار علامة مازيراتي، لتجسيد الروح الرياضية والتفاني اللامتناهي في صنع سيارات السباق المتقنة في التصميم والأداء والفخامة.

وقد بدأت رحلة مازيراتي بتأسيس الأخوة الثلاثة ألفيري وإيتور وإيرنيستو مازيراتي لشركة صغيرة مصنعة لشمعات الاشتعال في عام 1914 قبل انجذابهم بالتدريج لصنع سيارات السباق الحصرية، وفي عام 1926، أكمل الثلاثي صنع أول سيارة مازيراتي بتصميم أصلي، “تيبو 26″، بالشعار الأيقوني للعلامة، لتحقق السيارة نجاحاً فورياً وتربح سباق الجائزة الكبرى في فئتها في جزيرة صقلية.

وتم استلهام الشعار من نافورة نيبتون منحوتة في عصر النهضة الأوروبية، والتي مثلت إحدى المعالم البارزة في مدينة بولونيا الإيطالية التي تم تأسيس مازيراتي فيها، وقد حافظ الشعار على رونقه التاريخي بتغييرات خفيفة جداً لأكثر من 105 عاماً في دلالة واضحة على قوة رمزية الشعار وتفرده بين بحر العلامات الفاخرة الرياضية التي صعدت في العقود الأخيرة.

وقد حصل الشعار على أول تحديث له في 1933 بدون المساس بعناصره الرئيسية، مع تحويل الرمح الثلاثي للون الأحمر ووضعه داخل شكل بيضاوي مدبب فوق اسم مازيراتي، وهو تصميم سيستمر لثمانية عقود باختلافات بسيطة في اللون والتفاصيل على مدار الأعوام.

في عام 1937، اشتري رجل الأعمال الإيطالي أدولفو أورسي علامة مازيراتي ونقل المقرات الرئيسية لموديرنا لتبقى هناك حتى وقتنا الحالي، ولم يمض الكثير من الوقت قبل أن تحقق مازيراتي إنجازات مذهلة أخرى بانتصارات متوالية في سباقات Indy 500 في عام 1939 و1940 لترسخ مكانتها كواحدة من أفضل علامات السباقات بالعالم.

في عام 1957، طرحت مازيراتي واحدة من أهم سياراتها، 3500 GT، قبل الكشف عن كواتروبورتي في 1963 لتدشن بذلك فئة جديدة كلياً من السيارات: السيدان الرياضية الفاخرة.

وعادت مازيراتي لعالم السباقات بسيارة MC12 في 2004 بعد انقطاع دام 37 عاماً عن الحلبات، لتحقق انتصارات متوالية وتثبت مكانتها كواحدة من أنجح سيارات السباق GT في جيلها.

وتستعد مازيراتي لولوج عصر جديد بسيارة MC20 الخارقة المزودة بمحرك V6 من صناعة مازيراتي بقوة 630 حصان وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 2.9 ثانية، وصاحب العين المتفحصة سيلاحظ بعض التحديثات لشعار مازيراتي على مقدمة ومختلف أنحاء السوبركار.. بتصميم مبسط وأكثر أناقة وعصرية وتناسق أفضل للألوان.

على مدار أكثر من قرن، ظل شعار الرمح الثلاثي رمزاً للأداء والفخامة والقوة والإرث التاريخي العابق بالجمال والإبداع التقني والفني لمازيراتي.