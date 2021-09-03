أسعار هيونداي توسان 2022 في مصر بعد أحدث زيادة.. المواصفات الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر السيارة هيونداي توسان 2022 في مصر بكل فئاتها ضمن زيادات جديدة تشهدها سوق السيارات بشكل عام خاصة في الطرازات الكروس أوفر.

والطراز الذي تم طرحه بخمس فئات سعرية يستمد قوته من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصانا.

ومحرك السيارة يعمل بعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9 ثوان.

مواصفات هيونداي توسان 2022

وتضم السيارة هيونداي توسان موديل 2022، مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وفقا لموقع "صدى البلد" المصري.

كما تتسم ببرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold .

وتأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022، بعدد من الكماليات والتجهيزات، من بينها مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led.

ويتضمن الطراز أيضا جهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد .

أسعار هيونداي توسان 2022 في مصر

وبالأمس، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في مصر، عن زيادة سعرية جديدة على طراز توسان موديل 2022.

والزيادة السعرية الجديدة تعتبر الزيادة الخامسة منذ انطلاق السيارة توسان 2022 في الأسواق المصرية ، التي بلغت هذه المرة 5000 آلاف جنيه .

وأوضح الوكيل أن الطراز تم طرحه بخمس فئات سعرية، الفئة الأولى Smart بسعر 460 ألف جنيه، والفئة الثانية Smart Plus بسعر 490 ألف جنيه.

والفئة الثالثة Modern بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الرابعة Advanced بسعر 575 ألف جنيه، والفئة الخامسة Premium بسعر 615 ألف جنيه.