إيلون ماسك يصدم عشاق "الأعجوبة".. خبر حزين عن تسلا سايبرتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيبت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، آمال الآلاف من عشاقها بعدما أعلنت إرجاء إطلاق شاحنتها المرتقبة بشدة "سايبرتراك".

واليوم، قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا إنه جرى تأجيل إطلاق السيارة "سايبرتراك" الكهربائية إلى أواخر 2022، بحسب ما ذكره موقع "إلكتريك"، استنادا إلى مكالمة على مستوى الشركة مع موظفي تسلا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة كانت جزءا من المكالمة إن ماسك قال إنه يوجد الكثير من التكنولوجيا الجديدة في الشاحنة الصغيرة "بيك آب" الكهربائية لدرجة أن زيادة الإنتاج سوف تكون صعبة.

لا إنتاج كثيف

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث انتاج كثيف من السيارة حتى أواخر 2023، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن "إلكتريك".





وقال ماسك في أبريل/ نيسان إن كلا من سايبرتراك وسيمي سوف تعملان بخلايا بطاريات جديدة وأكبر حجما تنتجها الشركة من خط تجريبي بولاية كاليفورنيا.

وأشار ماسك إلى أنه يبدو أن الإنتاج الكثيف لتلك الخلايا لن يتم قبل نحو 12 إلى 18 شهرا.

تحديث خادع

وقامت تسلا في الأونة الأخيرة بتحديث بياناتها عبر الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين حجز سايبرتراك.





وظن المستهلكون أن الخطوة دليل على قرب طرح السيارة.

وكشف ماسك لأول مرة عن سايبرتراك في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.



