زيارة إنسانية.. محمد بن زايد يوجه برعاية ضيوف الإمارات من الأفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بتقديم الدعم والمساندة لضيوف الإمارات.

كما وجه بتوفير سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم وما يضمن صون كرامتهم الإنسانية، وبتقديم مساعدات مادية لجميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة

جاء ذلك خلال تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتا العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.



واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولة في مرافق المدينة ومنافعها على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.

وتستضيف حاليا مدينة الإمارات الإنسانية، تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيدا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بإشراف أمريكي.





وتفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان والذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، واستمع من المسؤولين الأمريكيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات ستظل رمزا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.





رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.





ومدينة الإمارات الإنسانية أنشئت عام 2020 وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عددا من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية.



