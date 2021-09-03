هند صبري في تصريحات جريئة عن الأنوثة والطلاق ومصر (فيديو)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة التونسية هند صبري محركات البحث بعد تصريحات جريئة أصدرتها خلال حديثها في برنامج "السيرة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني.

وقالت هند صبري في البرنامج الذي تبثه قناة dmc المصرية، إن ملامح أنوثتها بدأت تظهر منذ كان عمرها 13 أو 14 عاما، ما جعل الرجال يلتفتون إليها مبكرا.

ومع ذلك قالت الفنانة التونسية هند صبري: "رفضت أنوثتي، وبدأت ألبس زي الرجالة، حتى في حياتي الشخصية أنا مش أنثى، ومش بحب حد يركز مع أنوثتي".



وأضافت: "أول ما جيت مصر.. الناس قالوا مين البنت اللي جاية تعمل المشاهد الساخنة دي، وده كان فرق كبير بين مجتمعي في تونس ومصر، وكان وقتها انتشر مصطلح السينما النظيفة، وكان لازم أراجع نفسي، عشان ما كنتش عارفة الفرق بين المجتمعين".

وتطرقت هند صبري إلى ما وصفته بـ"أصعب مرحلة في حياتها"، وهي عند انفصال والدها ووالدتها، فقالت: "يوم انفصال والديا، كنت في المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لي.. باباكي مش راجع تاني.. بعدها قاطعت أبي ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معي".





وأضافت: "كانت أصعب مرحلة في حياتي لحظة انفصال أبي وأمي قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وأي حد مكاني، كان زمانه انهار وما رحش الامتحان.. أصريت أروح الامتحان وجبت امتياز وانهارت بعدها".



وكشفت هند صبري عن أنها ووالدتها تعرضا لظروف اقتصادية صعبة بعد انفصالها عن والدها، مما دفعها إلى العمل والدراسة في نفس الوقت، وتقول: "كنت باقول يا رب اديني القوة عشان أكمل".

وعن موقفها من والدها، قالت: "عاتبت أبويا، وقلت له منذ 4 سنوات تقريبا.. المشكلة مش في الانفصال.. المشكلة إزاي حصل الانفصال، لأنه في النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمي قد انهار".

وعن استقرارها في مصر، قالت التونسية هند صبري: "عمري ما شعرت بغربة في مصر، وأول ما وصلت القاهرة حسيت إني عارفة البلد كويس، وساعات أقول أنا عليا عفريت مصري، عشان كدة أجيد اللهجة المصرية".



وأضافت: "والدتي لم ترفض استقراري في مصر، وجاءت معي وعاشت هنا، وكان عندي عم مستقر في مصر، وهو ما سهل عليا مهمة إقناع والديا بالاستقرار في مصر".



