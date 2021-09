جريت وول تدشن سيارة تانك 500 بقوة 349 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جريت وول موتورز الصينية بتدشين موديلات جديدة ضمن مجال “تانك” العضلي للتضاريس الوعرة، آخرهم سيارة تانك 500 المكشوف عنها في معرض شينغدو للسيارات.

وتشارك تانك 500 تصميمها الشرس مع باقي سيارات تانك، بشبك أمامي ضخم وزوايا حادة مستقيمة وخارجية عضلية.

وتشمل المواصفات الخارجية حامل إطار احتياطي خلفي وجناح خلفي بارز فوق السقف وزخرفات كروم حول النوافذ، كما تتمتع الداخلية بطابع تقني متطور بمواصفات تشمل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 14.6 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

وتأتي تانك 500 بمحرك 3.0 لتر تيربو 6 سلندر بقوة 349 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، مع إرسال القوة لجميع العجلات الأربعة عبر ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، مع توفرها بأقفال تفاضلية أمامية وخلفية ومركزية.

وستتوفر تانك 500 الجديدة في السوق الصيني خلال أشهر، ومن المحتمل طرحها في عدة أسواق أخرى في بداية 2022.

