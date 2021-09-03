آبل تدخل مفاوضات محتملة مع تويوتا لصنع سيارتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعود مرة أخرى لشائعات سيارة آبل وتعاونها المحتمل مع الشركات الأخرى لبنائها، هذه المرة مع مصادر آسيوية تشير إلى أن آبل ستدخل مفاوضات مع ممثلي تويوتا في آسيا لمناقشة شراكة محتملة.

وتهدف آبل لطرح سيارتها الإنتاجية الذاتية بالكامل في 2024 وفق تسريبات مع موردين في تايوان، وبالعودة لمفاوضات آبل وتويوتا فلا نعلم تحديداً موعد أم مكان اللقاء ولكن النقاش سيكون متمحوراً في الغالب حول توريد البطاريات.

بالطبع سيارة آبل ستكون كهربائية بالكامل، وقد أشارت مصادر أخرى إلى تفاوض آبل مع ممثلي شركات SK Group و LG Electronics الكورية للتعاون في مجال البطاريات والتقنيات الكهربائية.

وقد أشار تقرير من رويترز إلى أن آبل تطور حالياً تصميم بطاريات ثوري بكفاءة وكثافة طاقة غير مسبوقة ولكنها بحاجة لشركاء لبناء البطاريات ومكونات السيارة الأخرى.