7 سيارات برمائية أبهرت العالم.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم السيارات تاريخا حافلا يخص السيارات البرمائية، كان منها مركبات في تجربتها ناجحة، وأثبتت كفاءة في استخدامها في البر والبحر.

وبخلاف ما شهدته صناعة السيارات من طرح العديد من الموديلات البرمائية، جمع موقع "توب جير" أنجح 7 مركبات برمائية شهدها عالم السيارات عبر تاريخ هذا النوع من الموديلات.

وضمت القائمة في مقدمتها مركبة Prodrive Watercar، وكانت هي الأسرع على الإطلاق بين كافة السيارات البرمائية وعملت بمحرك بسعة 3.7 لتر، V6 تصل سرعته القصوى لـ 43 ميلا في الساعة، وتصل تكلفته لـ 165 ألف جنيه إسترليني.





من بعده، ضمت القائمة طراز Rinspeed sQuba، المستوحى من طراز ظهر في أفلام جيمس بوند عام 1977، ويمكن لهذا الطراز الغوص حتى 10 أمتار تحت المياه، والسير على سرعة 75 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Project Sea Lion البرمائي المتميز، والذي ظهر للمرة الأولى في عام 2012، بسرعة قصوى تصل لـ 60 ميلا في الساعة داخل المياه، و 180 ميلا في الساعة على البر.





الطراز الرابع ضمن القائمة، هو طراز Amphicar وهو من التجارب الكلاسيكية الناجحة من السيارات البرمائية، وظهر عام 1961، وبيعت منه 3,878 ألف نسخة.





وكان الطراز الخامس بالقائمة، طراز Gibbs Aquada، الذي طرح عام 2004، وكان من السيارات البرمائية الناجحة، وعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر تصل سرعته القصوى لـ 100 ميل في الساعة على البر، و 30 ميلا في الساعة داخل البحر.





من بعده، ضمت القائمة طراز برمائي هو Dutton Surf والذي طرح بسرعة قصوى عند اقتحامه للمياه، تصل لـ60 ميلا في الساعة.





في ختام القائمة، جاء الطراز البرمائي السابع باسم Rinspeed Splash، والذي طرح بمحرك بسعة 750 سي سي، ينتج قوة 139 حصانا، وبسرعة قصوى تصل لـ 124 ميلا في الساعة على اليابسة.



