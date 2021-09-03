خفيفة وسريعة.. قائمة سيارات حققت المعادلة الصعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما تحرص ماركات صناعة السيارات الرياضية في طرح موديلاتها بأخف وزن ممكن، لمنح السيارة أعلى قدرة على التسارع.

وفي الوقت نفسه، كانت تحرص هذه الماركات على أن تجمع مع خفة الوزن في سياراتها، محرك رياضي عالي الأداء، وفي الغالب تكن هذه المحركات كبيرة الحجم وثقيلة الوزن.

وعدد بسيط من ماركات السيارات كتب لها النجاح في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، بأن قدمت موديلات جمعت بين خفة الوزن وقوة المحرك، وقد جمعها موقع "هوت كارز" ضمن هذه القائمة.

ومن السيارات الرياضية التي جمعت بين القوة الرياضية وخفة الوزن، طراز Caterham 7 R500، الذي طرح بوزن 1115.54 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.88 ثانية.





من بعده، طراز Lotus Elise S1 Sport 190، الذي طرح بوزن 1477 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.





من بعده، طراز Ariel Atom V8، الذي طرح بوزن 1212.54 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.





من بعده، طراز Donkervoort D8 GTO، الذي طرح بوزن 1543.24 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.





من بعده، طراز VUHL 05RR، الذي طرح بوزن 1445 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





من بعده، طراز KTM X-BOW، الذي طرح بوزن 1740 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.





من بعده، طراز BAC Mono، الذي طرح بوزن 1270 ألف رطل، ويعمل بمحرك ذو معدل تسارع من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.



