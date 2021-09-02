موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مأزق تسلا وشبح رولز رويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تعيد شركات السيارات الكبرى في الصين النظر في سياسة التسعير، وبخاصة التي تنتج سيارات فارهة مثل بي.إم.دبليو، لتتوافق مع"الرخاء المشترك".

شهد عام 2021 منذ بدايته مجموعة من المزادات العلنية لأندر وأقوى السيارات الكلاسيكية، التي بيعت خلالها بأرقام فلكية.

وسعت إدارة السلامة المرورية الأمريكية تحقيقها بشأن نظام أوتو بايلوت الموجود في سيارات شركة تسلا الكهربائية.

أعلنت شركة جاجوار البريطانية لتصنيع السيارات الفارهة عن إطلاق نسخ R-Dynamic Black من السيارتين XE وXF.

أعلنت شركة "سبوفيك" (Spofec) عن برنامج تعديلات خاص للأيقونة رولز رويس Ghost، من أجل رفع معدلات أدائها وزيادة شراسة ملامحها.

كشفت شركة مرسيدس الألمانية النقاب عن أيقونتها AMG GT 63 S الجديدة، التي تعد أقوى موديلات AMG حتى الآن.

أثرت هوندا اليابانية صناعة السيارات بما قدمته من موديلات رائعة عبر تاريخها الحافل، من مختلف الفئات.