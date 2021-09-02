تعرف على أهمية مسمار التوازن في السيارة وأسباب تعرضه للتلف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مسمار التوازن من أبرز القطع الهامة داخل نظام التعليق في السيارة، حيث يقوم بربط التعليق الأيمن للسيارة مع التعليق الأيسر لها، وهو ما يجعلها قادرة على إجبار نظام التعليق على الوقوف عند زاوية ميلان موحدة لا يمكن تجاوزها للحفاظ على اتزان السيارة.

كما يعمل مسمار التوازن على منع إنقلاب السيارة في حال شدة ميلان أحد جوانبها أو سيرها على طرق شديدة الانحدار والميلان.

ونظراً للأهمية الفائقة لهذه القطعة الهامة في السيارة وخطورة تعرضها للكسر أو التلف، نقدم لكم اليوم أعراض تلف مسمار التوازن، وهو كما يلي:

– عدم ثبات السيارة وتحركها يميناً ويساراً، أي أنها تفقد استقرارها واتزانها على الطريق خاصة على السرعات العالية.

– ملاحظة تعرض الإطار المتصل بمسمار التوازن للتشقق والقطع والتلف بشكل كبير.

– صدور صوت طقطقة عند المنحنيات أثناء الدوران إلى اليمين أو اليسار، وقد تسمع صوت “تزييق” في السيارة ناحية المسمار التالف.