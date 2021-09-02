لكزس تؤجل موعد طرح LX الجيل القادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ستؤجل لكزس طرح سيارة إل إكس الجيل التالي لموعد غير محدد بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات التي تعصف بصناعة السيارات، وفق مصادر يابانية .

ويأتي الخبر بعد إعلان لكزس وتويوتا عن خفض الإنتاج العالمي للسيارات بـ 40% خلال الأسابيع الأربعة القادمة، وشمل القرار موديلات لكزس ES و IS و LX وRX وتويوتا لاندكروزر وكامري.

وصرحت لكزس وتويوتا إن قرارات خفض الإنتاج مركزة على 14 مصنع حول العالم بما يعادل 360,000 سيارة خلال سبتمبر، منهم 140,000 سيارة في المصانع اليابانية والباقي في المصانع الآسيوية والأوروبية والأمريكية.

وقد ازدادت أزمة نقص أشباه الموصلات حدةً خلال الأشهر الأخيرة بعد انتشار سلالة “دلتا” الجديدة لفيروس الكورونا خاصة في البلدان الآسيوية مثل اليابان والفلبين وتايلاند وفيتنام وماليزيا، موطن العديد من مصانع السيارات وأشباه الموصلات.