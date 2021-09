أودي جراند سفير الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت أودي الستار عن سيارة جراند سفير الاختبارية الجديدة كلياً، والتي تمهد للجيل القادم من A8 بنظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الرابع ومحرك كهربائي وتصميم مستقبلي صريح.

وصبت أودي جهودها بشكل خاص على التصميم الداخلي لتوفير أفخم وأنعم تجربة ممكنة للركاب، لأنه برأي أودي، هذه المركبة أكبر من مجرد وسيلة تنقل، بل تجسد تجربة فريدة كلياً لحواس الركاب.

من مزايا السيارة سحب المقود والدواسات وإخفائهم عند تفعيل تقنية التوجيه الذاتي مع التركيز على تهيئة جو رقمي يسمح للركاب بمشاهدة الأفلام وغيرها أو متابعة الأخبار بسلاسة.

وتقوم السيارة بتغير وضعيات المقاعد وإعدادات المناخ بشكل أوتوماتيكي بناء على تفضيلات كل راكب، مع إمكانية التحكم في العديد من وظائف السيارة والخدمات الترفيهية بالإشارة والإيماء والصوت.

وتأتي السيارة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 710 حصان وعزم 960 نيوتن متر وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 4 ثواني تقريباً وتدعم مدى أقصى 750 كيلومتر لكل شحنة.

وتظل السيارة اختبارية ولكن أكدت اودي على اقتباس ملامح التصميم والتقنيات المتطورة في موديلاتها القادمة، وبالأخص A8 الجيل الجديد.

