طريقة الحفاظ على السيارة وإطالة عمرها الافتراضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العناية بالسيارة من أهم الأمور التي تحافظ عليها وتطيل عمرها الافتراضي، مما يساعد على عدم تهالكها بشكل سريع، وهو ما يبعد عنها المشاكل والأعطال ويخفض نفقات صيانتها.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم بعض النصائح الهامة للحفاظ على السيارة وإطالة عمرها، وهي كالتالي:

– إجراء الصيانة الدورية للسيارة بشكل منتظم، وفحص وتغيير الزيوت في مواعيدها المقررة، مثل زيت المحرك وناقل الحركة والمكابح والباور، بالإضافة إلى فحص مستوى سائل التبريد في الردياتير للتأكد من عدم تناقصه، حيث أنه المسؤول عن تبريد المحرك.

– عدم تجاهل إضاءة لمبات تحذير الأعطال في لوحة عدادات السيارة، حيث أن تجاهل فحص الأعطال فور ظهورها يتسبب في تفاقم هذه الأعطال، وبالتالي ترتفع تكلفة الإصلاح.

– فحص المكابح والإطارات بصورة دورية للتأكد من سلامتهم، حيث أنهم الأجزاء المسؤولة عن أمان وسلامة السيارة، وإيقاف السيارة في حال الطوارئ أو عندما يريد قائدي السيارات.

– غسل وتنظيف السيارة بشكل مستمر، وذلك لأن ترك السيارة متسخة فترة طويلة يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية والأوساخ الضارة عليها، وهو ما يزيد من احتمال تعرض جسم السيارة للصدأ.

– يجب عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، حيث أنها تعتبر من الأمور المُجهدة جداً للسيارة، وذلك بسبب عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل، وكذلك لعدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب.

– عند ركن السيارة لا يجب الوقوف على مطب أو مرتفع، ولا تبقي مقود القيادة إلى أقصى إحدى الجهات اليمنى أو اليسرى، أثناء الوقوف التام.

– عدم القيادة المتهورة، وذلك بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة، أو الضغط على المكابح بقوة بصورة مستمرة.

– عدم تجاهل الروائح والأصوات الغريبة التي قد تصدر من السيارة، لما قد تعنيه من وجود أجزاء متضررة داخل السيارة.