تعرف على علامات تلف فلتر الوقود وضرورة تغييره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد فلتر الوقود من أبرز الفلاتر التي تساهم في تشغيل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه الجزء المسؤول عن تنقية الوقود من الشوائب والرواسب قبل وصوله لغرفة المحرك، وفي حال تعرضه للانسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك.

وفلتر الوقود له عمر افتراضي مثل جميع أجزاء السيارة، حيث يجب تغييره عند السير لمسافة 50 ألف كلم، أو وفقاً لطراز السيارة.

ويفضل تكرار تغيير الفلتر بصورة أكثر في حال تقادم السيارة، حيث يتراكم الصدأ والرواسب والحطام عند تقادم السيارة بشكل أسرع في منظومة الوقود، مما يؤدي إلى انسداد الفلتر بشكل أسرع.

ونظراً لأهمية الفلتر الكبيرة، نقدم لكم اليوم أبرز العلامات التي تدل على تلف فلتر الوقود وضرورة تغييره، وهي كالتالي:

– صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة خاصة في الصباح

– توقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ أثناء القيادة

– ضعف عزم وتسارع السيارة خاصة أثناء صعود المرتفعات

– إرتفاع صوت المحرك بشكل صاخب وملحوظ