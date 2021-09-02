سوبارو ستوقف الإنتاج في جميع مصانعها اليابانية مؤقتاً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت سوبارو عن إيقاف الإنتاج في جميع مصانعها اليابانية لأربعة أيام متوالية في سبتمبر بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات التي لا نهاية لها في الأفق.

ويشمل قرار وقف الإنتاج مصانع جونما وياجيما المنتجة لسيارات سوبارو، ومصنع أويزومي المنتج للمحركات ونواقل الحركة، وسيبدأ إيقاف الإنتاج من 7 سبتمبر.

من المتوقع تكرار إيقاف الإنتاج في هذه المصانع وغيرها على مدار العام القادم مع توقعات باستمرار أزمة النقص العالمي للشرائح الإلكترونية حتى النصف الثاني من 2022 على الأقل.

ويأتي قرار سوبارو بعد إعلان لكزس وتويوتا عن خفض الإنتاج العالمي لسياراتهم بـ 40% على الأقل خلال سبتمبر لنفس السبب، مع انتشار سلالة دلتا لفيروس الكورونا حول العالم وزعزعتها لسلاسل توريد القطع.