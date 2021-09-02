أندر وأقوى السيارات الكلاسيكية التي بيعت في 2021.. أسعار فلكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2021 منذ بدايته مجموعة من المزادات العلنية لأندر وأقوى السيارات الكلاسيكية، التي بيعت خلالها بأرقام فلكية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أغلى السيارات الكلاسيكية التي بيعت عبر مزاد علني خلال عام 2021.

وضمت القائمة، طراز Matra MS670 الكلاسيكي موديل عام 1972 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 6.78 مليون دولار.





ثم طراز Jaguar D-Type (XKD 518) الكلاسيكي موديل عام 1955 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ6 ملايين دولار.





ثم طراز Shelby 427 Cobra Roadster الكلاسيكي موديل عام 1965 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 5.94 مليون دولار.





ثم طراز Duesenberg Model J "Disappearing Top" الكلاسيكي موديل عام 1929 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 5.75 مليون دولار.





ثم طراز Bugatti Type 57S الكلاسيكي موديل عام 1937 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 5.67 مليون دولار.





ثم طراز Shelby Cobra 427 Super Snake الكلاسيكي موديل عام 1966 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 5.5 مليون دولار.





ثم طراز Mercedes- Benz 500/540K Spezial Roadster الكلاسيكي موديل عام 1934 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 4.9 مليون دولار.





ثم طراز Bugatti Type 57SC Tourer الكلاسيكي موديل عام 1937 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 4.7 مليون دولار.





ثم طراز Aston Martin DB4 GT الكلاسيكي موديل عام 1961 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 3.7 مليون دولار.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Ferrari F50 الكلاسيكي موديل عام 1995 الذي بيع عبر مزاد علني بتكلفة وصلت لـ 3.7 مليون دولار.



